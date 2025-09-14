EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Polonya şampiyon oldu.
Yavuz Selim Stadı'nda üç gün süren müsabakalar sonunda turnuva sıralaması şu şekilde gerçekleşti: Polonya birinci, Türkiye ikinci, İngiltere üçüncü ve İtalya dördüncü.
Ödül Töreni
Organizasyonun kapanış töreninde Polonya şampiyonluk kupasını kaldırdı; diğer takımlara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Ödül töreni, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
