EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Polonya şampiyon oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda üç gün süren müsabakalar sonunda turnuva sıralaması şu şekilde gerçekleşti: Polonya birinci, Türkiye ikinci, İngiltere üçüncü ve İtalya dördüncü.

Ödül Töreni

Organizasyonun kapanış töreninde Polonya şampiyonluk kupasını kaldırdı; diğer takımlara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreni, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde şampiyon Polonya oldu.