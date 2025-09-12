EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Trabzon'da başladı

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası, Yavuz Selim Stadı'nda başladı. Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek.

Açılışta mesajlar

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, açılış seremonisinde sporcuların ulusları, devletleri ve farklı kültürleri birbirine bağladığını vurguladı. Yıldırım, "Kendileri aynı zamanda hayata tutunma yolunda diğerlerinden farklı olmadığını ifade ediyor ve bütün insanlar gibi mücadele edebileceklerini de ortaya koyuyor." dedi.

Trabzon'dan ev sahipliği vurgusu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin sporun ve futbolun olduğu her yerde var olduğunu, uluslararası organizasyonlara layıkıyla ev sahipliği yapabilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Genç, şehrin daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu turnuva ile bunu taçlandırdıklarını kaydetti.

EAFF'in değerlendirmesi

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak, EAFF Uluslar Ligi'nin Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'daki en büyük ampute futbol organizasyonu olduğunu vurguladı. Widlak, 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası kapsamında Türkiye, İspanya, Azerbaycan ve Romanya'da düzenlenecek dört büyük turnuvada 18 milli takımın mücadele edeceğini aktardı. Ayrıca Widlak, Trabzon'un futbol taraftarıyla tanınan bir şehir olduğunu belirterek, İngiltere, İtalya ve Polonya ile birlikte Türkiye'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Federasyon Başkanı'ndan teşekkür

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile engelli camiasının çağ atladığını belirtti. Erkoç, "Bugün biz bu organizasyonu yaparken dünyada ampute futbolumuz ne kadar gelişecek, Avrupa'da ampute ne kadar gelişecek diye bu organizasyonları yapıyoruz. Bize bu imkanları sunan Trabzon ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.