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Ebrar Çakır, Türkiye Şampiyonu Tekvandocu Olarak Davul Zurnayla Karşılandı

Türkiye Tekvando Şampiyonu Ebrar Çakır, babası Faik Çakır tarafından memleketinde davul zurnayla karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:16
Ebrar Çakır, Türkiye Şampiyonu Tekvandocu Olarak Davul Zurnayla Karşılandı

Adana'da 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51 kilogram kategorisinde altın madalya kazanan Ebrar Çakır, memleketi Bilecik'te babası tarafından davul zurnayla karşılandı.

Baba Faik Çakır, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki kızı Ebrar'a, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada birinci olursa Bilecik'te onu davul zurnayla karşılayacağına dair söz vermişti.

Çakır, şampiyonada kendi kategorisinde birinciliği elde eden kızını, kentteki Pelitözü Gölpark'ta davul zurnayla karşıladı. Emniyet 11 Spor Kulübü sporcusu Ebrar Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini belirtti.

Ebrar, bu spora kuzenlerinden görerek başladığını ifade ederek, "Türkiye şampiyonu olup emeklerimin karşılığını almak gurur verici. Kendimle gurur duydum. Aileme de bu mutluluğu yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi hedefim, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Baba Faik Çakır, kızının şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Ebrar ve antrenörümüz gerçekten büyük başarı elde etti. Ben de sözümü tuttum. Ailecek gururluyuz. İnşallah bu daha başlangıç. Desteğimiz her zaman sürecek." şeklinde konuştu.

Genç sporcunun antrenörü Fırat Bedir, tekvandonun zor ve disiplin gerektiren bir spor olduğunu vurguladı. Ebrar'ın önceki dönemlerde bazı sakatlıklar yaşadığını belirten Bedir, "Bu durum hedefimize ulaşmamızı geciktirdi. Nasip bu seneymiş, Türkiye şampiyonluğu geldi. Şimdi gözümüzü uluslararası arenaya çevirdik. Ebrar, azimli, yetenekli ve çalışkan. Bu özellikleriyle Avrupa ve dünya şampiyonalarında da adını duyuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyet 11 Spor Kulübü Başkanı Zehra Öcek ise Ebrar ile gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamı için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51...

Adana'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51 kilogramda altın madalya kazanan Ebrar Çakır, memleketi Bilecik'te babası tarafından davul zurnayla karşılandı.

Adana'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51...

Adana'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 51 kilogramda altın madalya kazanan Ebrar Çakır, memleketi Bilecik'te babası tarafından davul zurnayla karşılandı.

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