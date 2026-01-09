Ebru Topçu: Galatasaray Kaptanı GSPlus'a Konuştu — "Sarı-Kırmızı Hayalimden Öte"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Ebru Topçu, GSPlus'a özel açıklamalarda bulundu. "Hayallerimden öte" dediği sarı-kırmızılı forma ile geçen dört sezonu, kariyer yolculuğunu, takım hedeflerini ve kadın futbolunun Türkiye'deki gelişimini tüm samimiyetiyle anlattı.

Kariyer, disiplin ve hedefler

260 gol gibi istatistiklere gönderme yapılan soruya Topçu, disiplin vurgusu yaparak cevap verdi: "Kariyerim boyunca giydiğim her formanın hakkını vermeye çalışarak aynı disiplinle sahada olmaya çalıştım. Bu yüzden de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak hakkını verdiğimi düşünüyorum. Hedeflerim, hayallerim var. Bunlar için de çabalamaya ve daha fazla çalışmaya devam edeceğim."

Futbola başlama hikayesi ve Galatasaray bağlığı

Topçu, futbola ilgisinin sokakta erkeklerle ve abisiyle oynayarak başladığını belirtti: "Futbola ilgim çok küçük yaşta sokakta erkeklerle ve abimle futbol oynayarak başladı. O yaşlarda futbol oynarken şu an bu seviyede olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Küçük yaşlarda sokak kültürünü futbol ile yaşarken, şu an hayallerimin peşinden gitmeye devam ediyorum. İçinde bulunduğum konum, giydiğim forma, sarı ve kırmızı benim için hayalden de öte."

Galatasaray formasını üst üste 4 yıl giymenin kendisi ve ailesi için tarifsiz bir gurur olduğunu söyleyen Topçu, "Galatasaray formasını 4 yıl üst üste giymek benim ve ailem için tarif edilemez bir gurur. Çünkü çocukluğumdan beri ailecek Galatasaray maçlarını izleyerek büyüyen biriydim. Bütün çocukluğu Galatasaray’la geçmiş biri için formasını 4 yıl giyip ve birçok başarıyı Galatasaray formasıyla elde edebilmiş olmak beni ve ailemi çok gururlu ve mutlu hissettiriyor. Bütün çocukların hayalidir belki de bu formayı giymek. Benim de hayalim; gelecek nesillere örnek olmak, güçlü ve hayata karşı dimdik durabilen kız çocukları yetiştirmek için ellerinden tutmak." dedi.

Kadın futbolunun gelişimi ve ihtiyaçlar

Topçu, kadın futbolunun hem dünyada hem Türkiye'de ilerlediğini vurguladı ancak eksiklerin sürdüğünü belirtti: "Kadın futbolu geçtiğimiz dönemlere göre çok fazla gelişim katetti. Bunda öncelikle milli takım olarak gelmiş olduğumuz seviyenin daha sonra Süper Lig takımlarının lige katılması ve vermiş olduğu ilgi çok önemli oldu. Ama henüz hala Türkiye’de kadın futbolu istediğimiz seviyelerde değil. Bunun için de hem milli takım düzeyinde hem de kulüplerimize desteği için sponsorlukların çok katkısı olacaktır. Hem dünyada hem de Türkiye’de ilginin artması yıllardır verdiğimiz mücadelenin görünür olması demek. Artık daha fazla izleniyor, ciddiye alınıyor ve yatırım alıyoruz. Bu da oyun kalitesini yükseltiyor. Özellikle gençlere ben de yapabilirim duygusunu veriyor. Büyük kulüplerin de ilgisiyle birlikte Türkiye’de futbolumuz gelişiyor ama hala katedilmesi gereken çok yolumuz var. Altyapılar, sahalar, ekonomik şartlar ve yayınlar gibi noktalarda eksiklerimiz devam ediyor. Bu gelişmeleri ilerletmek ve daha iyisini geleceğe ulaştırmak için sahaya her çıktığımızda sadece bir maç değil, algıları da değiştirmek için oynuyoruz."

İdol ve takım içindeki örnekler

2014'te Wesley Sneijder'i örnek aldığını söyleyen Topçu, görüşünün değişmediğini belirtti: "Wesley Sneijder’in, Galatasaray için inanılmaz bir efsane olduğunu düşünüyorum. 2014 yılında onu örnek almış olmamın sebebi Galatasaray’da oynadığı futbol ve Galatasaray ile elde etmiş olduğu başarılardır. Aynı mevkide oynadığımız için de onun sahada yaptıklarını çok dikkatli bir şekilde izliyordum. Aradan 11 yıl geçti ama hala eski maçları izleyip onun yaptığı şeylere baktığım oluyor. Attığı golleri izlediğim oluyor. Şu an kadromuzdaki tüm oyuncularımız çok özel oyuncular ve hepsini beğenerek izliyorum. Ancak örnek aldığım oyuncu saha içi ve saha dışı karakteriyle, oyun aklıyla ve mevkisel olarak da baktığımda İlkay Gündoğan. Aynı zamanda çok beğendiğim ve severek takip ettiğim Lucas Torreira’nın zaman zaman antrenmanlarımıza katılıp bize destek vermesi de bizler için gerçekten çok kıymetli. Onun varlığı hem motivasyonumuzu artırıyor hem de aidiyet duygumuzu güçlendiriyor."

Kişilik ve ritüeller

Takım arkadaşlarının onu üç kelimeyle tanımlayacağını düşündüğünde Topçu, "Sabır, disiplin ve karakter" dedi.

Maç öncesi ritüelleri hakkında ise şunları paylaştı: "Tabii ki her sporcunun olduğu gibi benim de vazgeçemediğim rutinlerim var. Maç sabahı her zaman aynı saatte uyanıp, kahvaltıda aynı şeyleri yemeye dikkat ederim. Soyunma odasına girdikten sonra da tek odak noktam maç olur. Aynı şeyleri yapıyor olmak konsantrasyonumu da yukarıya taşıyor diyebilirim."

Gençlere mesaj

Futbola ilgi duyan kız çocuklarına seslenen Topçu, cesaret ve sabır vurgusu yaptı: "Futbola ilgi duyan tüm kız çocuklarına söylemek istediğim; öncelikle içlerinden gelerek çalışsınlar çünkü eğer bazı şeyleri içten ve isteyerek yapmıyorsak sonunda hiçbir şekilde başarılı olamayız. Kendilerini ispatlayabilmek için hiçbir zaman pes etmesinler. Sahalar size ait ve hayal kurmak için kimseden izin almanız gerekmiyor. Bu yolda olmaz diyenler, küçümseyenler mutlaka çıkacak ama her düştüğünüzde yeniden kalkışınız sizi hem daha iyi bir futbolcu hem de daha güçlü bir insan yapacak. Bolca sabır, çalışma ve kendinize inanmaya ihtiyacınız var. Bizler de bir zamanlar sizin gibi bu işe sadece hayal kurarak başladık bunu unutmayın."

Marş ve sezon değerlendirmesi

En sevdiği Galatasaray marşını "Adanmış Hayatların Umudu" olarak açıklayan Topçu, bunun kendisinde ve takımda derin duygular uyandırdığını anlattı: "Deplasman otobüslerinde, maçlara giderken ve soyunma odalarında hep çalarız. Her seferinde de tüylerim diken diken olur. Takım olarak hep bir ağızdan camlara vura vura söyleriz. Gerçekten bu bambaşka bir his. Bazen de tarifi zor."

Lig performansına dair ise kaptan sözlerini şöyle noktaladı: "Biz çok çalışan ve çok emek veren bir takımız. Hem bireysel anlamda hem takım anlamında çok fazla çalışıyoruz. Bunu da en iyi şekilde her zaman sahaya yansıtmak istiyoruz. Bazen istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamıyor olabiliriz çünkü sahada şanssızlıklar yaşayabiliyoruz. İlk devrede bazı eksikler ve maalesef ki sakatlıklardan dolayı şanssızlıklar yaşadık. 2. devreye çok daha iyi başlayacağımıza inanıyorum, takımın kalitesine güveniyorum ve sonunda hakkımız olan şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum."

