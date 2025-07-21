Ece Haraç, Dünya Sıralamasında İlk 100 Hedefliyor

Ece Haraç, Hedeflerini Büyütüyor

Fenerbahçe'ye transfer olan milli masa tenisçi Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100'e girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'da Şampiyonluk Sevinci

Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga) takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluk yaşamış olan Haraç, bu sezon Fenerbahçe'ye katılma kararı aldı. Haraç, 12 yaşında milli formayı giymeye başladığı günden beri sayısız ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını kazanarak, bu başarıyı gururla kutladı.

2028 Olimpiyatları'na Hazırlık

Ece Haraç, dünya sıralamasında şu an 150. sırada yer aldığını belirterek, “Hedefim ilk 100'e girmek. Ağustos ayında İsveç'te yapılacak turnuvaya katılacağım” diye konuştu. 2024 hedefinin biraz erken olduğunu ancak bu sefer daha hazırlıklı olduğunu vurguladı. Olimpiyat kadrosunda yer aldığını ve turnuvalarda sıralamasını yükseltmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Fenerbahçe ile Yeni Bir Başlangıç

Haraç, TTC 1946 Weinheim'deki serüveninin tamamlandığını ifade ederek, “Önümüzdeki sezon Fenerbahçe adına oynayacağım. Sahip olduğum bu büyük kulüple birlikte güzel şampiyonluklar yaşayacağımı düşünüyorum” dedi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefinin kendisine katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga), takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli sporcu Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100 girmek için çalışıyor.

Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga), takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli sporcu Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100 girmek için çalışıyor.