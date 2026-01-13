Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile Sözleşmeyi 2 Yıl Uzattı
Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı ABD Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke ile sözleşmesini, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde iki yıl uzattı.
Sözleşme töreni ve oyuncunun açıklaması
Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke için bir imza töreni düzenledi. Sözleşmesini iki yıl daha uzattığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Rettke, "Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren burada güçlü bir güven, yüksek hedefler ve gerçek bir aile duygusu hissettim. Her gün birbirine inanan, birlikte gelişen ve birbirini daha iyiye zorlayan böyle bir ortamın parçası olmak benim için çok değerli. Bu takıma ve birlikte inşa ettiğimiz yapıya inanıyorum. Büyük hedeflerimiz, yüksek standartlarımız ve sürekli daha iyisini yapma isteğimiz var. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum; kulübün, takım arkadaşlarımın ve taraftarlarımızın desteği için minnettarım. Önümüzdeki iki yılı ve bu yolculuğa birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Kulüp yönetimi ne dedi?
Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz ise, "Dana, geldiği ilk günden bu yana karakteri ve aidiyet duygusuyla ailemizin bir parçası haline gelmiştir. Sportif performansı, kulübe kattığı pozitif enerji ve takım kimliğini güçlendiren birleştirici özelliğiyle büyük değer oluşturmaktadır. Sahadaki yüksek fiziksel kapasitesi, uluslararası arenadaki tecrübesi ve hedeflerimiz doğrultusunda sunduğu katkı bizim için son derece önemli. Kendisiyle iki sezon daha devam edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Dana Rettke hakkında
Doğum: 1999, Illionis
Boy: 2.04
Mevki: Orta oyuncu
NCAA kariyerini Wisconsin Üniversitesi’nde tamamlayan Rettke, profesyonel kariyerine İtalya’nın Allianz Vero Volley Milano takımıyla başladı. İtalya ekibinde üç sezon boyunca forma giyen Dana Rettke, 2024-2025 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.
2019’dan bu yana ABD Milli Takımında forma giyen Rettke, milli formayla Milletler Ligi şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları’nda ikincilik elde etti.
Kulüp başarıları
2019-2020 NCAA Şamiyonası ikinciliği
2019-2022 NCAA Big Ten Konferansı şampiyonluğu
2021-2022 NCAA Şampiyonası şampiyonluğu
2021-2022 İtalya Ligi ikinciliği
2022-2023 İtalya Ligi ikinciliği
2022-2023 İtalya Kupası ikinciliği
2023-2024 İtalya Süper Kupası ikinciliği
2023-2024 İtalya Kupası ikinciliği
2023-2024 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği
Milli takım başarıları
2019 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu
2021 U23 Amerika Açık Program Kolej Milli Takımı şampiyonluğu
2023 NORCECA Şampiyonası ikinciliği
