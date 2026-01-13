Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarıda Kartlar ve Fırsatlar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor ilk yarıyı 0-0 tamamladı; Tayyip Talha Sanuç ve teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:03
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sanuç, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

14. dakikada hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

18. dakikada Maxim’in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo, iki rakibini ekarte ettikten sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov’un vuruşu direkten döndü.

30. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Camara’nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü; Bayo’nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.

43. dakikada sağ kanattan Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Arda’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

44. dakikada Camara’nın vuruşu kaleciden döndü; tekrar topu alan Camara’nın pasına Bayo’nun vuruşunda kaleci Jovanovic kornere çeldi.

Stat ve Hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör

Kadrolar

Gaziantep FK (ilk 11): Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama, Maxim, Drissa Camara, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Melih Kabasakal, Christopher Lungoyi, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor (ilk 11): Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz, Karol Linetty, Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Can Keleş, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Daniel Agyei, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota, Joesph Nonge, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kartlar

Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13), Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) — Gaziantep FK

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic (Kocaelispor)

