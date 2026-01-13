Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarıda Kartlar ve Fırsatlar

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor (İlk Yarı)
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sanuç, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
14. dakikada hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
18. dakikada Maxim’in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo, iki rakibini ekarte ettikten sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
26. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov’un vuruşu direkten döndü.
30. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Camara’nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü; Bayo’nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.
43. dakikada sağ kanattan Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Arda’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
44. dakikada Camara’nın vuruşu kaleciden döndü; tekrar topu alan Camara’nın pasına Bayo’nun vuruşunda kaleci Jovanovic kornere çeldi.
Stat ve Hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör
Kadrolar
Gaziantep FK (ilk 11): Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama, Maxim, Drissa Camara, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Melih Kabasakal, Christopher Lungoyi, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Kocaelispor (ilk 11): Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz, Karol Linetty, Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Can Keleş, Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Daniel Agyei, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota, Joesph Nonge, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kartlar
Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13), Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) — Gaziantep FK
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic (Kocaelispor)
