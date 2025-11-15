Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Kapalı Gişe | Vodafone Sultanlar Ligi 5. Hafta

Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe maçı Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında yarın 19.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak; bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:33
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe kapalı gişe oynanacak

Maç Bilgileri

Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında yarın Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak ve kapalı gişe olacak.

Eczacıbaşı, müsabakanın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktörün Açıklaması

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı planladığımız şekilde tamamladık. Yeni yapılanan bir takım olarak geliştirmemiz gereken alanlar elbette var ancak şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. Fenerbahçe Medicana, ligin en iyi organize olan ve en yüksek kaliteye sahip takımlarından biri; güçlü oyuncuları ve oturmuş bir oyun sistemleri var. Böyle bir maçın gerektirdiği seviye ve disiplinin farkındayız. O nedenle kendi oyun planımıza sadık kalıp sahada gereken yoğunluğu ortaya koyarak en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Oyuncu Açıklaması

Pasör Çaprazı Magdalena Stysiak ise, "Takımın enerjisi yüksek, birbirimize olan güvenimiz de her geçen gün artıyor. Fenerbahçe Medicana karşısında sahaya tüm konsantrasyonumuzla çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle istediğimiz oyunu ortaya koyup karşılaşmadan güzel bir sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Saygı Duruşu ve Yayın Kararı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler anısına tüm tribünlerde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun aldığı yas kararı doğrultusunda, karşılaşma boyunca salonda müzik yayını yapılmayacak.

