Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud ile Karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda oynadığı iki maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan, Levallois Paris Saint Cloud ise yaşadığı iki mağlubiyetle son basamakta yer alıyor.

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