Eczacıbaşı Dynavit, SSC Palmberg'i 3-0'la Geçti!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Zafere Ulaştı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında, Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Eczacıbaşı'nın turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Detayları

Maç boyunca sergilediği üstün performansla rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı, ilk iki seti 25-20, son seti ise 25-18 kazanarak 3-0'lık galibiyet elde etti.

Takım, bu sonuçla birlikte grubundaki ilerleyişine devam etmiş oldu. Eczacıbaşı Dynavit'in bu başarıyla birlikte bir sonraki maçı için heyecan artıyor.