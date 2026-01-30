Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Turnuvası Antalya'da — 625 Sporcu, 13 Kampüs

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Takımları Turnuvası Antalya'da

Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde ilk kez düzenlenen Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Takımları Turnuvası, farklı kampüslerden gelen sporcuları 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel'de bir araya getirdi.

Turnuva ve etkinlikler

Turnuva, Antalya'da 10 gün boyunca, üç dönem halinde gerçekleştirildi. Her dönemin sonunda Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı sporcuları Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Simge Aköz ve Yaprak Erkek, uzaktan bağlantıyla genç voleybolcularla buluşarak kariyer yolculuklarını paylaştı ve onlara ilham verdi. Turnuvanın kapanış gününde ise Dilay Özdemir ve Meliha Diken sporcularla uzaktan bağlantı aracılığıyla bir araya gelecek.

Kapanış ve Faruk Eczacıbaşı'nın mesajı

Kapanış etkinliğinde, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ev sahipliği yaptı ve genç sporcuların katılımıyla voleybolun geleceği ve mirası odağında bir konuşma gerçekleştirdi. Faruk Eczacıbaşı'nın konuşmasından satırbaşları şu şekilde oldu:

"'Birlikten kuvvet doğar' diye bir söz vardır. Gücü birlikte üretmek, ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışabilmek ve bir takımın vazgeçilmez bir parçası olabilmek son derece değerlidir. Bu yalnızca spor hayatınızda değil, özel hayatınızda da geçerlidir. Bir bütünün vazgeçilmez bir parçası olmanın ne kadar önemli olduğunu, böyle ortamlarda çok daha iyi göreceğinize inanıyorum. Bu deneyimler, hayatınıza yön verecek önemli kazanımlar sağlayacaktır. Toplum içinde, arkadaşlık ilişkilerinizde, ileride kuracağınız ailede ve hayatınız boyunca üstleneceğiniz her rolde; bir bütünün vazgeçilmez parçası olmayı en iyi şekilde yine bu tür ortamlar sayesinde öğreneceksiniz. Sizler, tüm dünyaya gençlerin ve özellikle Türk kadınlarının neler başarabileceğini, ne kadar güçlü ve kararlı olabileceğini göstereceksiniz. Önünüzde uzun ve dolu dolu bir hayat var. Hayat yalnızca spordan ibaret değil; bireysel ve toplumsal olarak da anlam kazanan bir yolculuk. Toplumun vazgeçilmez bir parçası olmayı başardığınızda, hayatın en değerli amaçlarından birini gerçekleştirmiş olacaksınız. İyi bir birey olmak; aranan, sevilen ve ‘onsuz olmaz’ denilen biri haline gelmek, hayat yolculuğunuzun en önemli rehberlerinden biri olacaktır"

Geleceğe Smaç projesi ve etkisi

Geleceğe Smaç projesi, 2015 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü ile ES Voleybol Spor Kulübü iş birliğiyle başlatıldı. Temmuz 2025 itibarıyla proje, tamamen Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Geleceğe Smaç Spor Okulları yapısına dönüştü. Bu dönüşümle birlikte spor okulları, kulübün altyapı sistemiyle daha güçlü bir entegrasyon sağlayarak kız çocuklarının erken yaşta voleybol ile tanışmasını ve lisanslı sporcu olarak gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Program kapsamında şimdiye dek 30 bin genç kız voleybol ile tanıştı. 2015'ten bu yana programa yaklaşık 10 bine yakın sporcu katılım sağladı; bunların 4.951'i voleybol okullarında eğitim aldı, 2.100'ü ise lisanslı sporcu oldu.

Katılımcılar

Antalya'da ilk kez düzenlenen Geleceğe Smaç Takımları Turnuvası'na İstanbul başta olmak üzere Ataşehir, Beykoz, Koşuyolu, Şerifali, Florya, Maltepe ve İzmir kampüsleri (Gaziemir, Bornova, Karşıyaka) ile Ankara, Adana, Mersin ve Eskişehir'den toplam 13 kampüs ve 625 sporcu katıldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Geleceğe Smaç Okulları ile genç sporcuları voleybolla buluşturmaya, onların sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya ve Eczacıbaşı geleneğini yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

