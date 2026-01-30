TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı

TFF'den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu'na, karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle daha önce stent greft uygulandığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde yeniden müdahale ihtiyacı doğması üzerine Başkan Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandı ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirildi.

TFF açıklamasında, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve ameliyat sonrası hastanede yakından takip edilen Hacıosmanoğlu'nun sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği ifade edildi.

