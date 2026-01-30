TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı

TFF açıkladı: Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı; Yeditepe Koşuyolu'nda başarılı operasyon sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:24
TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı

TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı

TFF'den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu'na, karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle daha önce stent greft uygulandığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde yeniden müdahale ihtiyacı doğması üzerine Başkan Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandı ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirildi.

TFF açıklamasında, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve ameliyat sonrası hastanede yakından takip edilen Hacıosmanoğlu'nun sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), KARIN AORT DAMARINDA 2017 YILINDA SAPTANAN GENİŞLEME NEDENİYLE...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), KARIN AORT DAMARINDA 2017 YILINDA SAPTANAN GENİŞLEME NEDENİYLE STENT GREFT UYGULANAN BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA KAPALI YÖNTEMLE EVAR İŞLEMİ UYGULANDIĞINI VE DAHA ÖNCE YERLEŞTİRİLEN STENT GREFTTE REVİZYON GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da
3
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e Kiraladı
4
Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı
5
TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı
6
Murat Aksu, World Abilitysport Başkan Yardımcısı Seçildi
7
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları