Noa Lang Galatasaray'a İmza: 'Başarılara İmza Atacağımıza Eminim'

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:52
Galatasaray ile sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu Noa Lang, imza töreninin ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulunarak kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

İlk sözler

"Gurur duyuyorum, çok mutluyum şu anda. Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum." Lang, yeni bir sayfa açılacağını belirterek, "Başkanımıza özellikle teşekkür etmek isterim ve Abdullah Bey’e de çok teşekkür ederim beni buraya getirdikleri için" dedi.

Tesisler ve takım

Hollandalı oyuncu tesislerle ilgili olarak, "Antrenman sahası gerçekten elit seviyede. Burada çok güzel antrenmanlar çıkaracağımıza eminim." ifadelerini kullandı. Lang, takım arkadaşlarının sıcak karşıladığını vurgulayarak, "Onlarla da çok iyi vakit geçireceğimizi ve başarılara imza atacağımıza eminim." dedi. Ayrıca "Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum" sözleriyle takıma katılmanın kendisi için önemine dikkat çekti.

Taraftarlara mesaj

Noa Lang, taraftarlardan gelen yoğun destek için teşekkür ederek, "Taraftarımız gerçekten bir sürü mesaj yağdırdılar. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım saha içerisinde gerekli cevabı vereceğim" şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in değerlendirmesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise transfer hakkında, "Noa uzun süreden beri izlediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray’a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Özbek, Lang'in İstanbul geçmişine de değinerek, "Dolayısıyla İstanbul’a ve Galatasaray’a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum."

Transfer çalışmaları

Transfer sürecine ilişkin bilgi veren Özbek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz." diyerek takviye çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve "İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor" sözleriyle açıklamayı sonlandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

