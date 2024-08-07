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Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Cirit Atmada Finali Geçemedi

Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyatları kadınlar cirit atma elemelerinde finale yükselemeyerek 31'inci oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:17
Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Cirit Atmada Finali Geçemedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Milli atlet Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde finale kalamadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ında gerçekleştirilen yarışmalarda Eda, 55.30 metrelik atışıyla 31'inci sırada yer aldı.

Elemelerdeki Performansı

Eda Tuğsuz'un eleme turlarındaki bu performansı final için yeterli olmadı. Ülkesi için büyük bir heyecanla mücadele eden milli atlet, bu önemli spor organizasyonunda daha ileriye gitme hedefini gerçekleştiremedi.

Gelecek Hedefleri

Tuğsuz, önümüzdeki dönemlerde daha iyi sonuçlar elde ederek büyük başarılar kazanmayı hedeflediğini belirtti. Gelecek şampiyonalarda daha iyi şartlarda mücadele edeceğini ifade eden Eda, destekçilerinden aldığı motivasyonla antrenmanlarına devam edeceğini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atma müsabakası Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

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