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Edirne, 2024'te Kürek Sporunda 5 Büyük Organizasyona Ev Sahipliği Yapacak

Edirne, 2024'te kürek sporunun merkezi olacak ve 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:25
Edirne, 2024'te Kürek Sporunda 5 Büyük Organizasyona Ev Sahipliği Yapacak

Edirne'nin Kürek Sporundaki Yükselişi

Edirne, 2024'te kürek sporunun merkezi olmaya hazırlanıyor. Meriç Nehri, doğal kürek parkuru statüsü ile bu yıl da birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

Organizasyon Takvimi

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Edirne’nin bu yılkü organizasyon takvimini açıkladı. 7-9 Mart tarihlerinde başlayacak olan "Büyükler Türkiye Şampiyonası"yla birlikte Edirne, spor takviminde önemli bir yer edecek.

İba'nın belirttiğine göre, Edirne’nin hedefleri arasında 2025 yılında kürek sporunun başkenti olma yolunda adım atmak da yer alıyor. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler ise şöyle sıralanıyor: 25-26 Nisan'da "Uluslararası Meriç Regatta", 11-13 Temmuz’da "Gençler Türkiye Kupası", 22-24 Ağustos tarihlerinde "Gençler Türkiye Şampiyonası" ve 17-19 Ekim'de "Büyükler Türkiye Kupası".

Meriç Nehri'nin Önemi

Nesim İba, Türkiye’nin olimpiyat standartlarındaki tek doğal parkuru olan Meriç Nehri’nin artık taşkınlarla değil, kürek sporu ile anıldığını vurguladı. Bu organizasyonlar, kent turizmi ve ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Edirne, bu yıl da hem Türkiye’nin hem de dünyanın gözünü üzerine çekecek. İba, "Kürek sporunun kalbi yine Edirne’de atacak. Şampiyonaların yapılacağı tarihlerde milli sporcular kente akın edecek ve tarihin gölgesindeki Meriç Nehri'nde kürek çekecek" şeklinde konuştu.

Uluslararası çapta turnuvalar kazandırma amacıyla çalışmalarını sürdüren Edirne, 2024 yılı itibarıyla bu hedeflere ulaşmak için kararlı adımlarla ilerliyor.

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