Edirne'de 21. Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Sonuçlandı

Edirne'de Judo Heyecanı Sona Erdi

21. Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası, Edirne Spor Salonu'nda düzenlenerek, büyük bir heyecana sahne oldu. Bu yılki şampiyonada Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova dak toplamda 150 sporcu mücadele etti.

Takım Müsabakalarında Türkiye İkinciliği Kazandı

Finalde Yunanistan ile karşılaşan Türkiye, 4-3'lük skorla mağlup olarak ikinci oldu. Şampiyonluk kupasını kazanan Yunan takımı, madalyalarını ve ödülünü Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac'tan aldı.

Türkiye'nin ikinci olduğu mücadelenin madalyaları, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır tarafından takdim edildi. Ayrıca, üçüncülük madalyaları da Türkiye Judo Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe ve Balkanlar Judo Federasyonu Genel Sekreteri Deniz Şilli tarafından verildi.

Bireysel Başarılar ve Gelecek Vaatleri

Şampiyonada bireysel başarı gösteren sporcular da ödüllerini aldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonun uluslararası bir düzeyde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, tüm sporcuları ve teknik heyetleri tebrik etti.

Branislav Crnogorac ise, Edirne'de profesyonel bir organizasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, bu tür şampiyonaların devam edeceğini kaydetti.

Edirne'de düzenlenen ve 150 sporcunun mücadele ettiği 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupaları verildi.

