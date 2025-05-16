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Edirne'de Engelliler ile Edirnespor Arasında Dostluk Maçı

Edirne'de Engelliler Haftası kapsamındaki dostluk maçında, Güçlü Ailespor, Edirnespor'u penaltılarda 5-1 yendi.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 09:56
Edirne'de Engelliler ile Edirnespor Arasında Dostluk Maçı

Edirne'de Engelliler Haftası Heyecanı

Edirne, Engelliler Haftası münasebetiyle anlam dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Engelliler ile Edirnespor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın Detayları

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen bu özel karşılaşma, kentteki bir halı sahada gerçekleştirildi. Engelli sporcuların oluşturduğu Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig takımlarından Edirnespor, sahada kıyasıya bir mücadele sergiledi. Maçın yönetimini ise Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya üstlendi.

Başlama Vuruşu ve Sonuç

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu yaptı. Zorlu geçen maçta, normal süre sonunda her iki takım da eşitliği korudu. Penaltı atışlarına geçilmesiyle birlikte, Güçlü Ailespor rakibine 5-1 üstünlük sağlayarak büyük bir sevinç yaşadı.

Destek ve Birliktelik

Maçı izleyen engelli sporcuların aileleri, tribünlerden çocuklarına destek vererek, organizasyonun duygusal bir an yaşamasını sağladı. Bu tür etkinlikler, engellilerin spor yapma imkanı bulduğunda, toplumsal farkındalığı artırma yönünde önemli adımlar atıldığını göstermektedir.

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı...

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor’un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya (sağda) yönetti.

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı...

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor’un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya (sağda) yönetti.

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