Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda İkinci Gün Tamamlandı

Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Türkiye Kürek Federasyonu organizasyonuyla ikinci gün yarışlarını tamamladı.

İkinci gün ve eleme süreci

Organizasyon dün eleme yarışlarıyla başladı. İkinci gün sporcular, bitış çizgisine ilk sırada girmek için kıyasıya mücadele etti.

Katılım ve kategoriler

Şampiyonaya 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlarda kadın ve erkek klasmanlarında, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi verildi. Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da gerçekleştirildi.

Final ve ödül töreni

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.