Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, son gün müsabakalarının ardından başarıyla sona erdi. Organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliği ile gerçekleştirildi.

Şampiyonada Mücadele Eden Kulüpler

Bu yılki şampiyonaya 25 kulüpten 450 sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda, Fenerbahçe, yıldız erkekler kategorisinde 609 puan, yıldız kadınlarda 290 puan, küçük erkeklerde 319 puan ve küçük kadınlarda 259 puan ile birinci oldu. Galatasaray ise genç erkekler kategorisinde 569 puan ve genç kadınlar kategorisinde de 480 puanla zirveye çıktı.

Kupalar Sahiplerini Buldu

Dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, katılan tüm ekipleri tebrik etti. "Muhteşem bir organizasyon yaşandı. Dereceler gayet güzel oldu, bu bizi daha da motive etti," diyen Ertürk, bir ay içinde Balkan Şampiyonası'na katılacak ekiplerin de burada yer aldığını belirtti.

Paralimpik Sporcular ve Gelecek Hedefler

Erkek ve kadın sporcuların başarısından bahseden Ertürk, paralimpik sporcuların da Meriç Nehri'nde kürek çektiğini vurguladı. "Ekiplerimiz Paris’e gitmeye hazırlanıyor. Bugün burada 9.20'lik bir derece elde ettiler ki bu, A Final için yeterli," dedi. Ayrıca, engelli bireylerden gelen mesajların kendisine büyük bir gurur kaynağı olduğunu ekledi.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.