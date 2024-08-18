Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Edirne'deki şampiyonada Fenerbahçe ve Galatasaray öne çıktı; Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, müthiş bir organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:33
Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, son gün müsabakalarının ardından başarıyla sona erdi. Organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliği ile gerçekleştirildi.

Şampiyonada Mücadele Eden Kulüpler

Bu yılki şampiyonaya 25 kulüpten 450 sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda, Fenerbahçe, yıldız erkekler kategorisinde 609 puan, yıldız kadınlarda 290 puan, küçük erkeklerde 319 puan ve küçük kadınlarda 259 puan ile birinci oldu. Galatasaray ise genç erkekler kategorisinde 569 puan ve genç kadınlar kategorisinde de 480 puanla zirveye çıktı.

Kupalar Sahiplerini Buldu

Dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, katılan tüm ekipleri tebrik etti. "Muhteşem bir organizasyon yaşandı. Dereceler gayet güzel oldu, bu bizi daha da motive etti," diyen Ertürk, bir ay içinde Balkan Şampiyonası'na katılacak ekiplerin de burada yer aldığını belirtti.

Paralimpik Sporcular ve Gelecek Hedefler

Erkek ve kadın sporcuların başarısından bahseden Ertürk, paralimpik sporcuların da Meriç Nehri'nde kürek çektiğini vurguladı. "Ekiplerimiz Paris’e gitmeye hazırlanıyor. Bugün burada 9.20'lik bir derece elde ettiler ki bu, A Final için yeterli," dedi. Ayrıca, engelli bireylerden gelen mesajların kendisine büyük bir gurur kaynağı olduğunu ekledi.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç...

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon olan sporcular sevinç yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı