Edirne'li Judocuların Olimpiyat Hedefi: Altın Madalya

Edirne'de judoya başlayan Doruk Karabaşlı ve Özgür Derin Arsu, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:33
Edirne'li Judocuların Olimpiyat Hedefi: Altın Madalya

Edirne'de judoya birlikte başlayan sporcular, ulusal başarılara imza atarak olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli takıma seçilen Doruk Karabaşlı (17) ve Özgür Derin Arsu (17), son başarılarıyla dikkat çekiyor. İki genç judocu, 11 yıldır İlknur Kobaş Tepe yönetiminde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Küçük yaşlarında birbirlerine örnek olarak judoya yönelen Karabaşlı ve Arsu, geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilme başarısını gösterdi.

Judoda Hedef Olimpiyat Başarısı

Doruk Karabaşlı, milli takıma girmemenin gururunu yaşarken, Olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı en büyük hedefi olarak belirledi. Judoya 6 yaşında başlayan Doruk, arkadaşı Özgür’ün spora başlamasıyla kendisinin de bu yolda ilerlemeye karar verdiğini belirtiyor.

Karabaşlı, bu sporun kendisine birçok açıdan katkı sağladığını vurguladı: "Judoyu çok seviyorum. Disiplinli, güçlü ve başarılı biri oldum. Bu ay Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası’na katılacağım ve oradan da başarı elde edip olimpiyatlara ulaşmak istiyorum."

Özgür Derin Arsu’nun Hedefleri

Özgür Derin Arsu, judonun kendisine sağladığı kazanımlarla uzun bir yolculuğa çıktığını ifade ediyor. "Baba desteğiyle başladım ve Doruk’la birlikte daima daha yükseğe çıkmayı hedefliyoruz. Milli takıma girmek büyük bir onur, sıradaki Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Özgür, bu süreçteki amaçlarından birinin de olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. "Her sporcunun hayali olan bu başarıya ulaşmayı istiyorum."

Bakalım bu genç judocular, hedeflerine ulaşmak için neler başaracaklar? Edirne’yi ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme heyecanı ile doludurlar.

Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen genç...

Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen genç sporcular, olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkmayı hedefliyor. Küçük yaşlarda birbirlerine örnek olarak judoya başlayan Doruk Karabaşlı (17) ve Özgür Derin Arsu (17), 11 senedir antrenörleri İlknur Kobaş Tepe eşliğinde çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen genç...

Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen genç sporcular, olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkmayı hedefliyor. Küçük yaşlarda birbirlerine örnek olarak judoya başlayan Doruk Karabaşlı (17) ve Özgür Derin Arsu (17), 11 senedir antrenörleri İlknur Kobaş Tepe eşliğinde çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

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