Edirnespor-Somaspor: Ziraat Türkiye Kupası Maçı 6. Dakikada Tatil Edildi

Edirnespor-Somaspor karşılaşması Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan Edirnespor - Somaspor maçında, ev sahibi ekip sahaya 9 futbolcuyla çıktı. Düzenlenen müsabakada Edirnespor'dan üç oyuncunun sakatlanıp oyuna devam edememesi üzerine hakem Hakan Ülker karşılaşmayı 6. dakikada tatil etti.

Maçın gelişimi

Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta Edirnespor forması giyen bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi. Karşılaşmanın 6. dakikasında Somaspor, skoru 1-0 yaptı; aynı dakikada Edirnespor'dan iki futbolcu daha sakatlandı ve takım sahada altı futbolcu kaldı. Hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etti.

Edirnespor yetkililerinden açıklama

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün mali sıkıntıları nedeniyle sahaya bu kadroyla çıktıklarını belirtti. Pakarda, "Gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezasına çarptırılmamak için bugün sahaya çıktık" dedi.

Pakarda, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade ederek, "Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için biz bu maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2. Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı." diye konuştu.

Maça gelip, 6. dakikada ayrılan taraftarlardan özür dileyen Pakarda, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 3 milyon liralık bir ödemenin gerektiğini ve verilecek desteklerle transferleri takıma katıp 3. Lig'in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini söyledi.

Antrenör Ümit Tütüncü ise kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu, transferlerin takıma dahil edilmesiyle ekibin daha iyi noktalara geleceğini belirtti.

