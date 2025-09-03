DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
48,12 -0,3%
ALTIN
4.706,86 -0,68%
BITCOIN
4.578.103,68 0,16%

Edirnespor-Somaspor: Ziraat Türkiye Kupası Maçı 6. Dakikada Tatil Edildi

Edirnespor'un sahaya 9 futbolcuyla çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçı, 3 oyuncunun sakatlanması sonucu 6. dakikada tatil edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:56
Edirnespor-Somaspor: Ziraat Türkiye Kupası Maçı 6. Dakikada Tatil Edildi

Edirnespor-Somaspor karşılaşması Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan Edirnespor - Somaspor maçında, ev sahibi ekip sahaya 9 futbolcuyla çıktı. Düzenlenen müsabakada Edirnespor'dan üç oyuncunun sakatlanıp oyuna devam edememesi üzerine hakem Hakan Ülker karşılaşmayı 6. dakikada tatil etti.

Maçın gelişimi

Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta Edirnespor forması giyen bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi. Karşılaşmanın 6. dakikasında Somaspor, skoru 1-0 yaptı; aynı dakikada Edirnespor'dan iki futbolcu daha sakatlandı ve takım sahada altı futbolcu kaldı. Hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etti.

Edirnespor yetkililerinden açıklama

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün mali sıkıntıları nedeniyle sahaya bu kadroyla çıktıklarını belirtti. Pakarda, "Gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezasına çarptırılmamak için bugün sahaya çıktık" dedi.

Pakarda, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade ederek, "Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için biz bu maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2. Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı." diye konuştu.

Maça gelip, 6. dakikada ayrılan taraftarlardan özür dileyen Pakarda, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 3 milyon liralık bir ödemenin gerektiğini ve verilecek desteklerle transferleri takıma katıp 3. Lig'in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini söyledi.

Antrenör Ümit Tütüncü ise kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu, transferlerin takıma dahil edilmesiyle ekibin daha iyi noktalara geleceğini belirtti.

Edirnespor ile Somaspor arasındak Edirne Şehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme...

Edirnespor ile Somaspor arasındak Edirne Şehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle mücadeleye devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

Edirnespor ile Somaspor arasındak Edirne Şehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme...

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
2
Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na Rekor Katılım — Ankara
3
Ferhat Akbaş ile Japonya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Yarı Finalde
4
A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
5
EuroBasket 2025: Portekiz 68-65 Estonya — A Grubu'nda Son 16'ya Yükseldi
6
Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı: 5 ülkeden 150 sporcu yarışıyor
7
Edirnespor-Somaspor: Ziraat Türkiye Kupası Maçı 6. Dakikada Tatil Edildi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor