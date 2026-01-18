UCI Başkanı Lappartient: Türkiye'nin yatırımları bisiklet sporuna değer katıyor

UCI Başkanı David Lappartient, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve velodrom yatırımlarının Türkiye’de bisiklet sporuna büyük katkı sağladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:40
BCU 2026 Kongresi İstanbul’da 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleşti

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient, Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi kapsamında İstanbul’da düzenlenen programda değerlendirmelerde bulundu. Kongreye 12 Balkan ülkesi katıldı; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve bölgesel entegrasyon başlıkları ele alındı.

Program için İstanbul’a gelen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Lappartient, toplantıda 12 Balkan ülkesinin bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Balkanlarda bisiklet çok köklü bir geleneğe sahip. Biz de burada Uluslararası Bisiklet Birliği Başkanı olarak onlara tek başına ülkelerin yapamayacağı birlikte bir güç olarak yapabilecekleri şeyler üzerine fikir alışverişi yapmaya geldik. Onları desteklemek için buradayım. Toplum olarak Türkiye’nin özellikle yönetim düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na, Avrupa’nın sayılı velodromundan biri olan bu tesise yatırım yapması bisiklet sporunun gelişmesi açısından Türkiye için de çok büyük değer katıyor" diye konuştu.

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ise kongrenin verimli geçtiğini belirterek, dayanışma ve destek programlarına dikkat çekti. Della Casa, programlarla ilgili şunları aktardı:

"Burada bugün dayanışma programları, Avrupa’nın Balkan federasyonlarına sunduğu programlar hakkında konuşacağız. Aynı zamanda 2026 yılında düzenlenecek olan Balkan Bisiklet Şampiyonaları ile ilgili konuşacağız. Tüm gelişen ülkelerdeki sportif yatırımlara destek veren programlarımız var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Della Casa, Türkiye’nin düzenlediği organizasyonları ve çoklu disiplin yaklaşımını da övdü: "Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bisikletin çoklu disiplininden söz etmek mümkün. Burada sadece pistte değil aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yol bisikleti; Sakarya’da Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Avrupa Federasyonu olarak genç sporcuların daha çok bisiklet kullanmalarıyla ilgili projelerimiz var. Bunları da birleştiren bir alanda, Türkiye Bisiklet Federasyonu çoklu bisiklet alanında var olan bir ülke ve gelişen bir ülke".

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

