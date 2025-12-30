Ege Kupası'nda Kütahya Belediyespor'dan büyük başarı

İzmir’de düzenlenen Ege Kupası Halter Şampiyonası, Kütahya Belediyespor sporcularının elde ettiği derece ve madalyalarla öne çıktı. Kulüp, bireysel zaferlerin yanı sıra takım klasmanında da önemli bir başarıya imza attı.

Erkek sporculardan şampiyonluklar ve madalyalar

79 kilo kategorisinde yarışan Ali Talip Yücel, toplam 220 kilogram kaldırarak birinciliğe ulaştı.

94 kiloda Atakan Doğan 150 kilogram, 96 kiloda Ahmet Emir Ay 136 kilogram kaldırışlarıyla kategorilerinde birinci oldu.

45 kiloda Eymen Aydın 70 kilogram, 60 kiloda Emir Arslan 100 kilogram, 55 kiloda Süleyman Efe Yekdeş 75 kilogram ve yine 60 kiloda Tunahan Veli Aydın 75 kilogram ile şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

79 kiloda yarışan Kadir Efe Aydın ise toplam 98 kilogram ile üçüncülük elde etti.

Kadınlarda da önemli dereceler

69 kiloda Ecem Duru Kaçar 95 kilogram, 48 kiloda Sudenaz Erkeler 48 kilogram ile birinciliğe ulaştı.

52 kiloda Ceyda Kılıç, 58 kiloda Zeynep Hira Bilgin ve 71 kiloda Ezgisu Ergun kategorilerinde üçüncü olarak takıma değerli puanlar kazandırdı.

Kütahya Belediyespor Kulübü, şampiyonada elde edilen bu dereceler sonucunda takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

