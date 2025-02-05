DOLAR
35,91 0,04%
EURO
37,46 -0,31%
ALTIN
3.313,13 -0,89%
BITCOIN
3.509.832,28 1,11%

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'da Şampiyonluk Kazandı

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:05
Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'da Şampiyonluk Kazandı

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Şampiyonluk İle Dönüyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Takım, Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Başarılarla Dolu Bir Turnuva

Bu yılki turnuvada, Avrupa’nın 8 ülkesinden 9 takım lig usulü puantaj sistemi ile mücadele etti. EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, tüm müsabakalarını gol yemeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Rektörden Açıklama

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, “Bir yandan öğrencilere spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcular yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu. EÜ...

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu. EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'da Şampiyonluk Kazandı
2
Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti!
3
Boluspor, Kar Yağışında Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi
4
Antrenör Salim Taslı, Yeni Alperen'leri Yetiştiriyor
5
Manchester City, Pep Guardiola ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Avrupa Şampiyonu Bocceci Buket Öztürk, Yeni Hedeflere Yelken Açtı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı