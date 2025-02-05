Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'da Şampiyonluk Kazandı

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Şampiyonluk İle Dönüyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Takım, Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Başarılarla Dolu Bir Turnuva

Bu yılki turnuvada, Avrupa’nın 8 ülkesinden 9 takım lig usulü puantaj sistemi ile mücadele etti. EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, tüm müsabakalarını gol yemeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Rektörden Açıklama

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, “Bir yandan öğrencilere spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcular yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu. EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.