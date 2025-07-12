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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Finalistler Belli Oldu

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda final eşleşmeleri belirlenirken, heyecan dorukta!

Yayın Tarihi: 12.07.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 22:34
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Finalistler Belli Oldu

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Finale Gidiyor

Antalya'da düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerindeki final eşleşmeleri belli oldu. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yarı final maçları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Erkekler Yarı Finalleri

Erkekler yarı finalinde Almanya, Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Diğer yarı finalde ise İspanya, Macaristan'ı aynı skorla geçti.

Kadınlar Yarı Finalleri

Kadınlar kategorisinde yapılan yarı finallerde İspanya, Hollanda'yı 2-0, Norveç ise Almanya'yı 2-0'lık skorla yenerek finale adını yazdırdı.

Final Maçları

Şampiyonanın final karşılaşmaları, yarın gerçekleştirilecek. Erkeklerde Almanya ile İspanya, kadınlarda ise İspanya ve Norveç karşı karşıya gelecek.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı. Kadınlar...

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı. Kadınlar yarı final mücadelesinde, Almanya ile Norveç karşılaştı.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı. Kadınlar...

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı. Kadınlar yarı final mücadelesinde, Almanya ile Norveç karşılaştı.

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