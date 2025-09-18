Eintracht Frankfurt 3-1 Galatasaray (İlk Yarı) - UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı; Yunus Akgün öne geçirdi, Frankfurt üç gol buldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:59
Maçın İlk Yarısı Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.

2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu köşeye çelerek tehlikeyi önledi.

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Ortadan gelişen hızlı atakta Sane topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

22. dakikada Singo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çektiği şutta kaleci Zetterer topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada İlkay Gündoğan'ın ceza yayı içinden paslaşarak kullandığı serbest vuruş sonrası, Barış Alper'in vuruşu üstten auta çıktı.

30. dakikada Galatasaray kalesi büyük bir tehlike atlattı. Chaibi'nin serbest vuruşunda Koch kafa ile ortaladı; Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarpıp kaleye yöneldi. Eren, çabuk reaksiyonla son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen pozisyonda araya giren Yunus topu gerisindeki Eren'e aktarmak isterken, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doan kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşu savunmadaki Sanchez'e çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

45+2. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Can Uzun, sırtı kaleye dönük şekilde dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

45+4. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi.

