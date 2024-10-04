Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller: 'Zor bir maçı geride bıraktık'

Eintracht Frankfurt'un Beşiktaş Zaferi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Eintracht Frankfurt, deplasmanda 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Dino Toppmöller, ekibinin gösterdiği performanstan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Maçın Değerlendirmesi

Toppmöller, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Savunmada ve hücumda çok iyi işler yaptık. Doğru zamanda golleri bulduk. Oyunun kontrolünü ele aldık. İyi bir ivme yakaladık ve kazanmaya devam ediyoruz. Artık ligdeki Bayern Münih maçına odaklanacağız," dedi.

Kritik Kurtarışlar

Karşılaşmadaki önemli anlardan biri ise kaleci Kaua Santos’un kurtarışlarıydı. Toppmöller, Santos'un performansının galibiyetteki etkisini vurgulayarak, "Santos çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Penaltıda yaptığı kurtarışla maçın farklı bir hikayeye gitmesini engelledi. O son golü yememiş varsayıyorum. Harika bir iş çıkardı ve tebrik ediyorum," şeklide konuştu.