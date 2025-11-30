El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken El Bilal Toure 71. dakikada gol attı; son 4 lig maçında 2 gol ve 3 asist yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:17
Toure son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

El Bilal Toure, ligde forma giydiği son 4 mücadelede 2 gol, 3 asistlik etkili bir performans sergiledi.

Ligde 10. maçına çıkan Toure, kariyerinde 3. kez gol sevinci yaşadı; diğer golünü ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında kaydetmişti.

Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun ligde toplam 3 asisti bulunuyor.

