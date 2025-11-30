El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
Toure son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
El Bilal Toure, ligde forma giydiği son 4 mücadelede 2 gol, 3 asistlik etkili bir performans sergiledi.
Ligde 10. maçına çıkan Toure, kariyerinde 3. kez gol sevinci yaşadı; diğer golünü ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında kaydetmişti.
Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun ligde toplam 3 asisti bulunuyor.
