El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor

Toure son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

El Bilal Toure, ligde forma giydiği son 4 mücadelede 2 gol, 3 asistlik etkili bir performans sergiledi.

Ligde 10. maçına çıkan Toure, kariyerinde 3. kez gol sevinci yaşadı; diğer golünü ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında kaydetmişti.

Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun ligde toplam 3 asisti bulunuyor.

