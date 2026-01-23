Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu — Fenerbahçe Duyurdu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin Stade Rennes FC'ye transfer olduğunu açıkladı; kulüp oyuncuya teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 01:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 01:20
Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu — Fenerbahçe Duyurdu

Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

"Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp açıklamasında Szymanski'nin takıma katkıları ve unutulmaz anlarına vurgu yapıldı. Fenerbahçe, oyuncuya verdiği emek için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

FENERBAHÇE, POLONYALI OYUNCU SEBASTİAN SZYMANSKİ'NİN FRANSIZ EKİBİ RENNES'E TRANSFER OLDUĞUNU...

FENERBAHÇE, POLONYALI OYUNCU SEBASTİAN SZYMANSKİ'NİN FRANSIZ EKİBİ RENNES'E TRANSFER OLDUĞUNU DUYURDU. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Noa Lang İstanbul'da — Galatasaray'a kiralık transfer
2
Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu — Fenerbahçe Duyurdu
3
Muğlaspor TFF 2. Lig'de Savunma Zirvesi: 19 Maçta Sadece 9 Gol
4
Emircan Haney'e Destek Sürüyor: 'Yılın Okçusu' Oylaması 13 Şubat 2026'ye Kadar
5
Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi
6
Altınordu'nun Galibiyetleri Deplasmanda — TFF 2. Lig Beyaz Grup
7
Erciyes 38 FK 2025-2026 İlk Yarı: 1 Kırmızı, 42 Sarı Kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları