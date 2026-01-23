Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu — Fenerbahçe Duyurdu

Sebastian Szymanski Rennes'e Transfer Oldu

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

"Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp açıklamasında Szymanski'nin takıma katkıları ve unutulmaz anlarına vurgu yapıldı. Fenerbahçe, oyuncuya verdiği emek için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

FENERBAHÇE, POLONYALI OYUNCU SEBASTİAN SZYMANSKİ'NİN FRANSIZ EKİBİ RENNES'E TRANSFER OLDUĞUNU DUYURDU. (ARŞİV)