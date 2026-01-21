Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi zaferle 3. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Anna Bondar’ı 6-2, 6-4 yenerek Australian Open'da üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu; bir sonraki rakibi Yuliya Putintseva.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:47
Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi zaferle 3. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi başarıya imza attı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Australian Open ikinci tur maçında Macar rakibi Anna Bondar'ı 1 saat 30 dakikada 6-2, 6-4 yenerek Australian Open tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Maçın kilit anları

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, Melbourne'de oynanan karşılaşmada maçın başından itibaren skor üstünlüğünü korudu. Maç süresi 1 saat 30 dakika olan mücadelede Zeynep, özellikle return oyunlarında rakibine ritim kurma şansı vermedi ve servis oyunlarında istikrarını sürdürdü.

İlk sette kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçi, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette Bondar tempo yükseltmeye çalışsa da Sönmez, servis oyunlarındaki yüzdesini koruyup baskı anlarında hata oranını düşürerek üstünlüğünü devam ettirdi ve seti 6-4 kazandı.

Maç boyunca Zeynep toplamda 4 kez servis kırdı ve karşılaşmayı toplamda 12-6 oyun üstünlüğü ile tamamladı.

Sonraki durak

Zeynep Sönmez, Australian Open üçüncü turunda 23 Ocak Cuma günü klasmanın 94. basamağındaki Yuliya Putintseva ile karşılaşacak. Bu sonuçla birlikte Sönmez, Wimbledon'da olduğu gibi Australian Open'da da Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ, AUSTRALİAN OPEN İKİNCİ TUR MÜCADELESİNDE 1 SAAT 30 DAKİKADA MACAR...

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ, AUSTRALİAN OPEN İKİNCİ TUR MÜCADELESİNDE 1 SAAT 30 DAKİKADA MACAR RAKİBİ ANNA BONDAR’I 6-2, 6-4 MAĞLUP EDEREK AUSTRALİAN OPEN TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ TURA YÜKSELEN İLK TÜRK TENİSÇİ OLMAYI BAŞARDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkarili Sporculardan Erzurum'da Kayaklı Koşu Başarısı: 22 Madalya
2
Uluslararası Mersin Maratonu dünya takviminde ilk 31’e girdi
3
Fenerbahçe - Aston Villa: Avrupa Ligi 7. Hafta Mücadelesi
4
Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı
5
Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi zaferle 3. tura yükseldi
6
Atletico Madrid, Galatasaray Maçı Öncesi Hazırlıklarını RAMS Park'ta Tamamladı
7
İEÜ'de Spor Yöneticiliği Sertifika Programı 19 Ocak'ta başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları