Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi zaferle 3. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Australian Open'da tarihi başarıya imza attı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Australian Open ikinci tur maçında Macar rakibi Anna Bondar'ı 1 saat 30 dakikada 6-2, 6-4 yenerek Australian Open tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Maçın kilit anları

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, Melbourne'de oynanan karşılaşmada maçın başından itibaren skor üstünlüğünü korudu. Maç süresi 1 saat 30 dakika olan mücadelede Zeynep, özellikle return oyunlarında rakibine ritim kurma şansı vermedi ve servis oyunlarında istikrarını sürdürdü.

İlk sette kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçi, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette Bondar tempo yükseltmeye çalışsa da Sönmez, servis oyunlarındaki yüzdesini koruyup baskı anlarında hata oranını düşürerek üstünlüğünü devam ettirdi ve seti 6-4 kazandı.

Maç boyunca Zeynep toplamda 4 kez servis kırdı ve karşılaşmayı toplamda 12-6 oyun üstünlüğü ile tamamladı.

Sonraki durak

Zeynep Sönmez, Australian Open üçüncü turunda 23 Ocak Cuma günü klasmanın 94. basamağındaki Yuliya Putintseva ile karşılaşacak. Bu sonuçla birlikte Sönmez, Wimbledon'da olduğu gibi Australian Open'da da Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

