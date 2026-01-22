Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 19. hafta hakem listesi duyuruldu
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden açıklandı. Hafta boyunca 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda görev alacak isimler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol
Not: Hakem atamaları TFF tarafından resmi site üzerinden duyurulmuştur.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.