Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında görev alacak hakemler TFF tarafından açıklandı; 24-26 Ocak tarihlerindeki maçların atamaları belli oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:15
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 19. hafta hakem listesi duyuruldu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden açıklandı. Hafta boyunca 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda görev alacak isimler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

Not: Hakem atamaları TFF tarafından resmi site üzerinden duyurulmuştur.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

