Kayserispor 19 Ocak'ta Beşiktaş Deplasmanında Başlıyor

Kayserispor 19 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanında 20.00'de ikinci yarıya başlayacak. İlk 17 haftada Kayserispor 15, Beşiktaş 29 puana sahip.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:09
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılı ilk resmi maçını deplasmanda oynayacak.

Sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.

Maç Detayları

Zorlu karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.

İlk 17 haftada 15 puan toplayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına 29 puana sahip Beşiktaş sınavıyla start verecek.

