Kayserispor 19 Ocak'ta Beşiktaş Deplasmanında Başlıyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılı ilk resmi maçını deplasmanda oynayacak.
Sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.
Maç Detayları
Zorlu karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.
İlk 17 haftada 15 puan toplayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına 29 puana sahip Beşiktaş sınavıyla start verecek.
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, 2026 YILI RESMİ MAÇINI DEPLASMANDA OYNAYACAK. KAYSERİSPOR, İKİNCİ YARIYA BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA BAŞLIYOR.