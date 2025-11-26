Elazığ'da Gençler A Voleybol İl Birinciliği Sona Erdi

Yoğun katılım ve çekişmeli maçlarla tamamlandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, 16 Ekim'de başlayıp 25 Kasım'da sona erdi. Turnuva, yüksek rekabet ve fair-play ruhu içinde geçti.

Organizasyona 21 kız takımı ve 8 erkek takımı olmak üzere toplam 348 sporcu katıldı. Müsabakalar boyunca seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Okul sporlarına olan ilgi ve katılımın her geçen yıl artması bizleri son derece memnun etmektedir. Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve rekabet ortamında dostluk içinde mücadele etmeleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl düzenlediğimiz Gençler A Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları yüksek katılım ve örnek bir spor kültürü ile tamamlanmıştır. Katılım sağlayan tüm sporcularımızı, öğretmenlerimizi ve organizasyona emek veren herkesi tebrik ediyor; dereceye giren okullarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz" denildi.

