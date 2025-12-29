Iğdır’da dağcılıkta tarihi adım: Muhammet Akkuş birinci kademe antrenör oldu

Ağrı Dağı ve bölgenin spor potansiyeline vurgu

Doğunun Çukurova’sı olarak anılan Iğdır, doğal zenginlikleri ve sınırındaki Ağrı Dağı ile dağcılık ve doğa sporlarında öne çıkıyor. Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yerli ve yabancı çok sayıda dağcıyı bölgeye çekiyor.

Bu coğrafyada önemli bir gelişme yaşandı: yıllardır dağcılıkla ilgilenen Muhammet Akkuş, federasyon bünyesindeki eğitimleri tamamlayarak birinci kademe dağcılık antrenörü oldu. Akkuş, bu unvanla Iğdır tarihinin ilk ve şu an için tek dağcılık antrenörü unvanını taşıyor.

Akkuş, bölgenin potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini vurguladı: "Iğdır tarihine baktığımızda, dağlarla çevrili, yeşil ve çok güzel bir ovada yaşadığımızı görüyoruz. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük dağına sahibiz ama bugüne kadar bu bölgede dağcılık anlamında eğitim almış, bu işi profesyonel olarak yapıp Iğdır’ı temsil eden kimse olmamıştı"

Yıllardır dağcılık sporu ile ilgilendiğini dile getiren Akkuş, federasyon eğitimleriyle sporu daha profesyonel bir noktaya taşımak istediğini belirtti: "Dağcılığı daha profesyonel yapmak istedim. Federasyon bünyesinde eğitimlere başladım, geçen yıl eğitimleri tamamladım ve antrenörlük sınavlarını kazandım. Bu yıl itibarıyla birinci kademe antrenör oldum. Şu an Iğdır’ın ilk ve tek dağcılık antrenörüyüm"

Akkuş, bölgedeki hareketliliğin sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını da aktardı. Kendisiyle birlikte bu spora başlayan Alpay Korkmaz'ın Kars ve Ardahan bölgelerinde antrenörlük görevini üstlendiğini belirterek, "Bölgemiz için bu çok önemli bir gelişme. Alpay Korkmaz arkadaşımız da Kars ve Ardahan’ın antrenörü oldu. Böylece bölgede iki antrenör olarak çalışmalara başladık. Bu sene Allahuekber Dağları’nda şehitlerimiz için yapılan tırmanışta Alpay arkadaşımız federasyon bünyesinde dağcılarla birlikte liderlik yaptı. Buradan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Hedeflerini açıklayan Akkuş, yalnızca eğitim vermekle kalmayıp bölgeyi ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi: "Iğdır sınırında bulunan Ağrı Dağı ile artık dünyaya bu alanda hizmet vermek istiyoruz. Özellikle kuzey rotalarını daha aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Antrenörlüğün yanında tanıtım çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. Burası sadece dağcılık için değil; yamaç paraşütü, buzul tırmanışı ve kayak sporları için de çok uygun. Şelalelerimiz, buzullarımız var. Coğrafya inanılmaz zengin. İnşallah Alpay Korkmaz’la birlikte bu bölgede lokomotif oluruz. Gençlerimize örnek oluruz. Eğitimler, tırmanışlar ve uçuşlar yaparak hem ülkemizi hem de memleketimizi uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Kısacası bu bölgeyi tırmanış, uçuş ve kayak sporlarıyla kalkındırmayı hedefliyoruz"

