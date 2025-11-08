Elazığspor 1-2 Ankaraspor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup - 12. Hafta

Maç Detayı

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Yiğit Çam, Ahmet Algün

Maç Özeti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 1-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipten Fuat 52. dakikada fileleri havalandırdı. Konuk takımın gollerini ise Serkan Köse 62. ve 90. dakikalarda kaydetti.

Kadrolar

Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Süleyman Özdamar (Maksut dk. 61), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 83), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Enes dk. 61), Mikail Koçak (Erkan dk. 78), Fuat Bavuk

Ankaraspor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Abdussamed Karnuçu (Muhammed dk. 90), Ali Aydemir (Yusuf Buğra dk. 90), Berk Taşkın, Şahin Fıstıkcı, Musa Caner Aktaş (Oğuzhan dk. 67), Ahmet Furkan Özcan, Berkant Gündem, Serkan Köse, Selman Enes Canlı

Goller ve Kartlar

Goller: Fuat (dk. 52) — Elazığspor; Serkan Köse (dk. 62, 90) — Ankaraspor

Sarı kartlar: Alpay (Elazığspor); Abdussamed, Serkan, Adal Beran (Ankaraspor)

Maç Sonucu: Elazığspor 1 - 2 Ankaraspor

