Elazığspor 1-2 Ankaraspor | Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. Hafta

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığ Atatürk'te oynanan maçta Ankaraspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etti; Serkan Köse iki gol attı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:48
Elazığspor 1-2 Ankaraspor | Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. Hafta

Elazığspor 1-2 Ankaraspor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup - 12. Hafta

Maç Detayı

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Yiğit Çam, Ahmet Algün

Maç Özeti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 1-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipten Fuat 52. dakikada fileleri havalandırdı. Konuk takımın gollerini ise Serkan Köse 62. ve 90. dakikalarda kaydetti.

Kadrolar

Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Süleyman Özdamar (Maksut dk. 61), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 83), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Enes dk. 61), Mikail Koçak (Erkan dk. 78), Fuat Bavuk

Ankaraspor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Abdussamed Karnuçu (Muhammed dk. 90), Ali Aydemir (Yusuf Buğra dk. 90), Berk Taşkın, Şahin Fıstıkcı, Musa Caner Aktaş (Oğuzhan dk. 67), Ahmet Furkan Özcan, Berkant Gündem, Serkan Köse, Selman Enes Canlı

Goller ve Kartlar

Goller: Fuat (dk. 52) — Elazığspor; Serkan Köse (dk. 62, 90) — Ankaraspor

Sarı kartlar: Alpay (Elazığspor); Abdussamed, Serkan, Adal Beran (Ankaraspor)

Maç Sonucu: Elazığspor 1 - 2 Ankaraspor

ELAZIĞSPOR: 1 - ANKARASPOR: 2

ELAZIĞSPOR: 1 - ANKARASPOR: 2

ELAZIĞSPOR: 1 - ANKARASPOR: 2

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 3-2 Manisa FK
2
Bandırmaspor 1-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 13. Hafta
3
Elazığspor 1-2 Ankaraspor | Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. Hafta
4
Spor Toto 58-26 Ankara Hentbol | Ardventure Erkekler Süper Ligi 6. Hafta
5
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Anons Yoktu: Görev Gazeteciye Düştü
6
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Çaykur Rizespor — İlk Yarı
7
Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı, Sahalara Dönecek

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00