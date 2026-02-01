Elazığspor 2-0 Altınordu | TFF 2. Lig 24. Hafta

Elazığspor, TFF 2. Lig 24. haftasında Elazığ Atatürk'te Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:21
Elazığspor 2-0 Altınordu | TFF 2. Lig 24. Hafta

Elazığspor 2-0 Altınordu — TFF 2. Lig 24. Hafta

Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 24. haftasında Elazığspor, evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Ersin Erbay, Alp Osman Karaosmanoğlu

Kadro ve Değişiklikler

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Enes dk. 66), Ali Altınöz, Maksut Taşkıran (Ömer dk. 46), Mehmet Yılmaz, Çağlayan Menderes (Erkan dk. 46), Halil İbrahim Sönmez (Süleyman dk. 76), Fuat Bavuk (Samed Ali dk. 76)

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Güven, Berat Kalkan (Eren dk. 46), Ege Arslan (Sercan dk. 58), Yılmaz Özeren, Kerim Avcı (Furkan Emin dk. 81), Sadi Karaduman, Ali Ceylan, Alperen Bekli (Tugay dk. 71), Bilal Demiral, Burak Gültekin (Keni Var dk. 71)

Goller ve Kartlar

Goller: Halil İbrahim (dk. 46), Enes (dk. 72) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Sakıb, Fuat (Elazığspor); Ali Ceylan, İsmail, Bilal (Altınordu)

TFF 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 2 – ALTINORDU: 0

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

