Suat Çelen Bilecik’te Cimnastik Antrenmanlarını İnceledi

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bilecik’teki antrenmanları yerinde inceleyip altyapı ve sporcu gelişimini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:03
Federasyon Başkanı antrenmanları yerinde görerek altyapı ve sporcu gelişimini değerlendirdi

Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla Bilecik’te devam eden cimnastik antrenmanlarını ziyaret etti.

Çelen, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek antrenman alanında incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’den bilgi aldı.

Ziyarette altyapı çalışmaları, sporcu gelişimi ve antrenman süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı; Çelen, sporculara başarı dileklerini iletti.

Ramazan Demir ise, "Sporcularımızın gelişimi için altyapıyı güçlendirmeye ve her branşta sürdürülebilir başarıyı hedefleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları