Suat Çelen Bilecik’te Cimnastik Antrenmanlarını İnceledi

Federasyon Başkanı antrenmanları yerinde görerek altyapı ve sporcu gelişimini değerlendirdi

Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla Bilecik’te devam eden cimnastik antrenmanlarını ziyaret etti.

Çelen, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek antrenman alanında incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’den bilgi aldı.

Ziyarette altyapı çalışmaları, sporcu gelişimi ve antrenman süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı; Çelen, sporculara başarı dileklerini iletti.

Ramazan Demir ise, "Sporcularımızın gelişimi için altyapıyı güçlendirmeye ve her branşta sürdürülebilir başarıyı hedefleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

