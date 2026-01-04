Elazığspor 3-2 Kırklarelispor — Antalya'da Hazırlık Maçı
Maç Özeti
Nesine 2. Lig’de ikinci sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Seza Çimento Elazığspor, kamp programı kapsamında Arcadia Football Center’da Kırklarelispor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede maçın büyük bölümü Elazığspor adına 3-0 önde geçerken, ikinci yarının son bölümlerinde rakibin bulduğu gollerle karşılaşma 3-2 tamamlandı.
Elazığspor’un golleri Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran tarafından kaydedildi.
Seza Çimento Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.
