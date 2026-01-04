DOLAR
Elazığspor 3-2 Kırklarelispor — Antalya'da Hazırlık Maçı

Elazığspor, Antalya kampında oynanan hazırlık maçında Kırklarelispor'u 3-2 yendi; goller Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran'dan geldi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:24
Maç Özeti

Nesine 2. Lig’de ikinci sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Seza Çimento Elazığspor, kamp programı kapsamında Arcadia Football Center’da Kırklarelispor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede maçın büyük bölümü Elazığspor adına 3-0 önde geçerken, ikinci yarının son bölümlerinde rakibin bulduğu gollerle karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Elazığspor’un golleri Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran tarafından kaydedildi.

Seza Çimento Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.

