Elazığspor, yoğun kar altında MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor

Hazırlıklar tesislerde devam etti

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında 23 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışına rağmen mola vermeyen bordo-beyazlı ekip, antrenman sahasında çalıştı. Teknik Direktör Adem Çağlayan ve yardımcılarının yönetimindeki idmanda tüm futbolcular yer aldı.

Bordo-beyazlılar hazırlıklarını hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürecek.

