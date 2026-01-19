Elazığspor, yoğun kar altında MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığspor, 23 Ocak'taki MKE Ankaragücü maçına yoğun kar yağışına rağmen kulüp tesislerinde antrenman yaparak hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:44
Elazığspor, yoğun kar altında MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığspor, yoğun kar altında MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor

Hazırlıklar tesislerde devam etti

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında 23 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışına rağmen mola vermeyen bordo-beyazlı ekip, antrenman sahasında çalıştı. Teknik Direktör Adem Çağlayan ve yardımcılarının yönetimindeki idmanda tüm futbolcular yer aldı.

Bordo-beyazlılar hazırlıklarını hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürecek.

ELAZIĞSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARINA KULÜP TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR.

ELAZIĞSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARINA KULÜP TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR.

ELAZIĞSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARINA KULÜP TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK 1-0 Sakaryaspor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
Mustafa Can Düzgün Isparta’da Türkiye Şampiyonası biletini aldı
3
Elazığspor, yoğun kar altında MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor
4
Samsunspor, Kocaelispor Hazırlıklarına Başladı — 19. Haftada 19 Mayıs’ta
5
Somaspor averajla düşme hattının üzerine çıktı
6
Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü
7
Bursaspor’da Baran Başyiğit’e Başarılı Operasyon — Deplase Kırık Tedavisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları