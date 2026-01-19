Iğdır FK 1-0 Sakaryaspor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Trendyol 1. Lig 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenerek üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:43
Iğdır FK 1-0 Sakaryaspor

Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat ve Hakemler

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Kadrolar

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Özder Özcan dk. 46), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Conte dk. 85), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Ali Yaşar dk. 90)

Yedekler: Alim Öztürk, Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Aaron Suarez, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 81), Mirza Cihan (Kobilar dk. 57), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Emre Demir dk. 57), Kolovetsios

Yedekler: Özgür Çoban, Selim Kutuk, Yavuz Selim Tantan, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol ve Kartlar

Gol: Bacuna (dk. 48) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya (ğdır FK), Kolovetsios, Batuhan Çakır (Sakaryaspor)

