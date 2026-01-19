Adem Çağlayan: "Hayatımda hiçbir zaman bahis oynamadım"

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, PFDK sevkini reddetti; kulüp yetkilileri transfer planlarını ve sürecin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:08
Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iddiaları sert şekilde reddetti. Toplantıda kulüp yetkilileri de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüp yönetiminden tam destek

Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım, Çağlayan'ın hem bilgisine hem de karakterine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Kulüp ve yönetim olarak her zaman hocamızın yanındayız" dedi. Yıldırım, sahadaki sonuçların kulübün gerçek gücünü yansıtmadığını vurguladı.

Yıldırım, "Devre arası transfer döneminde Kastamonu’dan Sakıp, Sertaç, Ali ve Çağlayan ile anlaşma sağladık. Ancak transfer çalışmalarımız henüz bitmiş değil. İnşallah bir forvet ve bir de 6 numara pozisyonuna transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca bahis sürecinin futbolcu bulmada ve maliyetlerde ciddi zorluklar yarattığını belirtti ve geçtiğimiz hafta oynanan Adana maçını "talihsizlik, bir iş kazası" olarak değerlendirdi.

Transfer planları netleşiyor

Futbol Şube Sorumlusu Eren Kurnaz, öncelikli hedeflerinin bir 6 numara ve bir santrafor olduğunu söyledi. Kurnaz, kaleci mevkiinde de değişiklik düşündüklerini belirterek, "Kaleci Muammer ile yollarımızı ayırma ihtimali oldukça yüksek. Muammer takım bulamaması durumunda da aramızda olmayacağı netleşmiş bir karar" dedi ve alternatif bir kaleci transferinin planlandığını aktardı.

Çağlayan: "Dosyamızda bahis formumuz yok"

Teknik Direktör Adem Çağlayan, takımın konsantrasyon sorunlarına rağmen sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi. Dosyalarında bahis oynamadıklarına dair federasyona tekrar dilekçe verdiklerini ve itiraz süreçlerinin cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı. "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Çağlayan, bahis iddialarını açıkça reddederek, "Hayatımda hiçbir zaman bahis oynamadım. Hatta kupon nasıl doldurulur vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sevk sürecinin henüz ceza ile sonuçlanmadığını, ikinci itirazlarını yaptıklarını ve dosyanın cuma günü yeniden gündeme geleceğini belirten Çağlayan, "Önümüzdeki salı günü de Allah izin verirse ceza almadan bu işten çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

ELAZIĞSPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU EREN KURNAZ (SOLDA), TEKNİK DİREKTÖR ADEM ÇAĞLAYAN (ORTADA)...

ELAZIĞSPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU EREN KURNAZ (SOLDA), TEKNİK DİREKTÖR ADEM ÇAĞLAYAN (ORTADA) ELAZIĞSPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU EYYÜP YILDIRIM (SAĞDA)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

