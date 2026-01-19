Trendyol Süper Lig: Konyaspor 0-0 Eyüpspor — İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor sahada; ilk yarı 0-0 tamamlandı, önemli pozisyonlar 20. ve 40. dakikalarda yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:11
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıdan dakikalar

20. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Deniz’in ara pasında Svendsen topu bekletmeden içeri gönderdi. Altıpasta topla buluşan Umut Nayir’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Jankat’ta kaldı.

40. dakika: Sağ kanattan topu ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Bjorlo’nun şutunu Talha Ülvan çizgiden çıkardı.

Hakemler

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhan Aydın Duran

Konyaspor

Kadro: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Svendsen, Deniz Türüç, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Melih Bostan, Berkan Kutlu, Bazoer, Jinho Jo, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor

Kadro: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Arda Yavuz, Metehan Altunbaş, Baran Gezek, Taşkın İlter, Pintor, Umut Bozok, Legowski

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegarı, Mendy, Angel Torres, Andre, Radu, Berhan Kutlay Şatlı, Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Kartlar

Sarı kart: Onguene (Eyüpspor)

