Mustafa Can Düzgün Isparta’da Türkiye Şampiyonası biletini aldı

Eskişehirli güreşçi Mustafa Can Düzgün, Isparta’daki 16-18 Ocak 2026 Grup Şampiyonası’nda 110 kiloda elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:24
Eskişehirli milli güreşçi Mustafa Can Düzgün, Isparta’da düzenlenen Grup Şampiyonası’nda sergilediği performansla dikkat çekti. 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda, 110 kilo kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Turnuvada çekişmeli mücadeleler

Isparta’daki Grup Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıran kırana mücadelelerine sahne oldu. Organizasyon boyunca rakipleriyle başa baş geçen Düzgün, maçlardaki performansıyla jüri ve izleyicilerin takdirini topladı.

110 kiloda büyük başarı

Ağır sıklet kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri olan Mustafa Can Düzgün, 110 kiloda rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergiledi. Şampiyona sonunda klasman yapmayı başaran genç sporcu, bu sonuçla önümüzdeki dönem düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda şehri temsil etme hakkı elde etti.

ESKİŞEHİRLİ BAŞARILI SPORCU MUSTAFA CAN DÜZGÜN, ISPARTA’DA DÜZENLENEN GRUP ŞAMPİYONASI’NDA, 110 KİLO KATEGORİSİNDE ELDE ETTİĞİ DERECEYLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

