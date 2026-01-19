Mustafa Can Düzgün Isparta’da Türkiye Şampiyonası biletini aldı

Eskişehirli milli güreşçi Mustafa Can Düzgün, Isparta’da düzenlenen Grup Şampiyonası’nda sergilediği performansla dikkat çekti. 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda, 110 kilo kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Turnuvada çekişmeli mücadeleler

Isparta’daki Grup Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıran kırana mücadelelerine sahne oldu. Organizasyon boyunca rakipleriyle başa baş geçen Düzgün, maçlardaki performansıyla jüri ve izleyicilerin takdirini topladı.

110 kiloda büyük başarı

Ağır sıklet kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri olan Mustafa Can Düzgün, 110 kiloda rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergiledi. Şampiyona sonunda klasman yapmayı başaran genç sporcu, bu sonuçla önümüzdeki dönem düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda şehri temsil etme hakkı elde etti.

