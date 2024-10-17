Elektronik Bilet Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Elektronik Bilet Bilgilendirme Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), elektronik bilet sistemine dair önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, elektronik bilet sistemi ile ilgili teknik detaylar masaya yatırıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya TFF'nin elektronik bilet, bilgi teknolojileri ve hukuk departmanlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri ile Trendyol Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yetkilileri de toplantıda yer aldı.

Elektronik Bilet Sistemi Hakkında Bilgiler

Toplantıda, gelecek sezon itibarıyla kulüplerin biletleme konusunda kendi belirleyecekleri ve anlaşacakları firmaları seçerken dikkat etmeleri gereken kriterler üzerine bilgi verildi. Süreç boyunca kulüplerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ve ihtiyaç duyacakları teknik gereksinimler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.