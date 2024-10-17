Elektronik Bilet Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

TFF, Riva'daki tesislerde elektronik bilet sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:25
Elektronik Bilet Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Elektronik Bilet Bilgilendirme Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), elektronik bilet sistemine dair önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, elektronik bilet sistemi ile ilgili teknik detaylar masaya yatırıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya TFF'nin elektronik bilet, bilgi teknolojileri ve hukuk departmanlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri ile Trendyol Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yetkilileri de toplantıda yer aldı.

Elektronik Bilet Sistemi Hakkında Bilgiler

Toplantıda, gelecek sezon itibarıyla kulüplerin biletleme konusunda kendi belirleyecekleri ve anlaşacakları firmaları seçerken dikkat etmeleri gereken kriterler üzerine bilgi verildi. Süreç boyunca kulüplerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ve ihtiyaç duyacakları teknik gereksinimler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy Finalinde
2
Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i Deplasmanda Yendi
3
Galatasaray Petrol Ofisi-Roma Maçının Ardından
4
Elektronik Bilet Sistemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
5
Dünyanın En Güçlüleri Alanya'da Buluşuyor
6
Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
7
Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonu Olmayı Başardı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL