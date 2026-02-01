Elif Nur Turhan, IBF Hafif Sıklet Kemerini Korudu

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Bayburtlu milli boksör Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçında Avustralyalı rakibi Taylah Gentzen'i mağlup ederek dünya şampiyonluğu kemerini korudu.

Maç Detayları

İngiltere’nin Newcastle kentinde bulunan Newcastle Arena’da oynanan mücadele 10 raund sürdü. Turhan, hakemlerin verdiği split decision (2-1) ile rakibini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Performans ve Etki

Gösterdiği azim, mücadeleci ruh ve performansıyla izleyenlerden tam not alan Elif Nur Turhan, bu galibiyetle birlikte uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Elif Nur Turhan’ın elde ettiği bu önemli başarı, Bayburt’ta ve Türkiye genelinde büyük gurur yaşattı.

