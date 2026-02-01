Elif Nur Turhan, IBF Hafif Sıklet Kemerini Korudu

Bayburtlu IBF hafif sıklet şampiyonu Elif Nur Turhan, Newcastle'da Taylah Gentzen'i split decision (2-1) ile yenerek unvanını korudu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:41
Elif Nur Turhan, IBF Hafif Sıklet Kemerini Korudu

Elif Nur Turhan, IBF Hafif Sıklet Kemerini Korudu

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Bayburtlu milli boksör Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçında Avustralyalı rakibi Taylah Gentzen'i mağlup ederek dünya şampiyonluğu kemerini korudu.

Maç Detayları

İngiltere’nin Newcastle kentinde bulunan Newcastle Arena’da oynanan mücadele 10 raund sürdü. Turhan, hakemlerin verdiği split decision (2-1) ile rakibini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Performans ve Etki

Gösterdiği azim, mücadeleci ruh ve performansıyla izleyenlerden tam not alan Elif Nur Turhan, bu galibiyetle birlikte uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Elif Nur Turhan’ın elde ettiği bu önemli başarı, Bayburt’ta ve Türkiye genelinde büyük gurur yaşattı.

BAYBURTLU ELİF NUR TURHAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KORUDU

BAYBURTLU ELİF NUR TURHAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KORUDU

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig: Günün VAR Hakemleri Açıklandı
2
Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu
3
Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi — TFF 2. Lig
6
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları