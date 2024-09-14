Elmas Lig Sezonu Belçika'da Sona Erdi

Elmas Lig sezonu, Brüksel'de düzenlenen yarışlarla tamamlandı. Kenyalı atletler ses getirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:37
Elmas Lig Sezonu Belçika'da Sona Erdi

Elmas Lig Sezonu Brussels'te Kapanış Yaptı

Atletizmin en prestijli organizasyonlarından biri olan Elmas Lig, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda gerçekleştirilen 15. ve son etapla sona erdi.

Faith Kipyegon Tarih Yazdı

Kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı atlet Faith Kipyegon, 3:54.75'lik derecesiyle 2003 yılındaki Brüksel Elmas Lig'i organizasyon rekorunu kırarak, beşinci zaferini elde etti. Kipyegon, bu alanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Leonardo Fabbri, Gülle Atmada Fırtına Gibi

Erkekler gülle atmada İtalyan sporcu Leonardo Fabbri, 22.98'lik atışıyla 2022 Brüksel Elmas Lig organizasyon rekorunu kırarak ilk şampiyonluğunu kazandı.

Beatrice Chebet ve Haruka Kitaguchi'nin Zaferleri

Kadınlar 5000 metrede Beatrice Chebet, 14:09.82'lik derecesiyle 2016 yılında Etiyopyalı Almaz Ayana tarafından belirlenen rekoru geride bırakarak zaferini ilan etti. Chebet, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5000 ve 10.000 metrelik yarışlarda altın madalya hedefliyor.

Kadınlar cirit atmanın son şampiyonu Japon Haruka Kitaguchi, 66.13'lük derecesiyle unvanını korumayı başardı ve Paris'te altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Femke Bol'dan Dördüncü Şampiyonluk

Hollandalı Femke Bol, kadınlar 400 metre engellide 52.45'lik derecesiyle ardı ardına dördüncü Elmas Lig şampiyonluğuna ulaştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Japon ve Portekizli Atletler Ayrıca Öne Çıktı

Son olimpiyat şampiyonu Nina Kennedy, kadınlar sırıkla atlamada 4.88'lik derecesiyle organizasyon şampiyonu olurken, Portekizli Pedro Pichardo üç adım atlamada 17.33'lük derece ile üçüncü Elmas Lig şampiyonluğunu kazandı.

Tamberi'nin Zaferi

Erkekler yüksek atlamada Gianmarco Tamberi, 2.34'lük derecesiyle üçüncü kez Elmas Lig şampiyonu olmayı başardı. Tamberi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanlarını da taşıyor.

Bu sezon gerçekleştirilen Elmas Lig yarışmaları, birbirinden heyecanlı anlara ev sahipliği yaparak atletizm tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu.

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