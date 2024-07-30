Emin Bayram KVC Westerlo'ya Transfer Oldu

Emin Bayram, KVC Westerlo'ya Katıldı

Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcusu Emin Bayram'ın Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurdu.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi hakkında KVC Westerlo ile yapılan anlaşma neticesinde, kulübümüze 4 milyon avro net transfer bedeli ödenecek. Ayrıca, eğer futbolcu gelecekte başka bir kulübe transfer olursa, KVC Westerlo, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini bizimle paylaşacak. Son olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır," ifadesine yer verildi.