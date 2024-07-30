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Emin Bayram KVC Westerlo'ya Transfer Oldu

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika Süper Lig ekibi KVC Westerlo ile anlaşmaya vardı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:08
Emin Bayram KVC Westerlo'ya Transfer Oldu

Emin Bayram, KVC Westerlo'ya Katıldı

Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcusu Emin Bayram'ın Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurdu.

Açıklama Detayları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi hakkında KVC Westerlo ile yapılan anlaşma neticesinde, kulübümüze 4 milyon avro net transfer bedeli ödenecek. Ayrıca, eğer futbolcu gelecekte başka bir kulübe transfer olursa, KVC Westerlo, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini bizimle paylaşacak. Son olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır," ifadesine yer verildi.

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