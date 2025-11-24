Emirdağ Atatürk Ortaokulu'nda 2025-2026 Geleneksel Satranç Turnuvası Sona Erdi

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:57
Emirdağ Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Geleneksel Satranç Turnuvası, yoğun katılımla tamamlandı. Final müsabakalarında büyük heyecan yaşandı ve organizasyon, okulun yıllardır sürdürdüğü spor ve zekâ temelli etkinliklerin en çok ilgi görenlerinden biri olarak öne çıktı.

Final ve Kazananlar

Turnuvada dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:

Birincilik: Zeyit Ali Eryürük
İkincilik: Berat Kıran
Üçüncülük: Emir Veysel Türkmen

Ödül Töreni

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden isimler şunlardı: Birincinin ödülünü Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ikincinin ödülünü Emirdağ Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Pınar, üçüncünün ödülünü ise Okul Müdürü Alpgiray Yılmaz verdi.

Yetkili Açıklaması

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, turnuva hakkında şunları söyledi: 'Satranç, öğrenciler üzerinde geliştirdiği analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Satranç sporu, eğitim sürecine katkı sağlamakta, bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Turnuvada gösterilen emeğin öğrencilere sadece sportif değil akademik bir kazanım da kazandırmaktadır. Turnuva sürecinde görev alan öğretmenler, uzun hazırlık döneminde öğrencilerin motivasyon becerilerini geliştirmektedir'

Velilerin Görüşü ve Etkinlik Değerlendirmesi

Öğrenci velileri, 'Bu tür organizasyonlar, çocukların sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Öğrenciler, turnuva boyunca hem rakiplerini tanıma hem de yeni stratejiler geliştirme fırsatı bulmaktadır' dedi. Final müsabakalarında sportmenlik davranışlarının öne çıkması, öğretmenler ve idareciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gelecek Planı

Etkinlik, okul yönetiminin gelecek yıllarda turnuvayı daha kapsamlı hâle getirme hedefiyle sona erdi.

