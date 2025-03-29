DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Emirhan Topçu: 'Beşiktaş Olduğumuzu Kanıtladık'

Emirhan Topçu, derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş'ın güçlü bir mücadele sergilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:52
Emirhan Topçu: 'Beşiktaş Olduğumuzu Kanıtladık'

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon Boyunca Hedeflediklerimizi Yansıtamadık

Emirhan, sezon boyunca hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bugün Beşiktaş gibi mücadele ettik. Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz. Sezon başından bu yana istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamadık. İçeride iyi futbol oynamamıza rağmen istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bunun için üzgünüz ancak büyük maçlardan hepsini kazandık," şeklinde konuştu.

Adaptasyon Sorunu Yaşamadım

Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a transfer olduktan sonra herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizen Emirhan, "Geldiğim günden itibaren buradaymışım gibi hissettim. Stoperdeki pozisyon değişiklikleri benim için bir problem oluşturmadı. Takım arkadaşlarımın kalitesi sayesinde her pozisyonda sorun yaşamadım. Yükselen performansımın asıl sebebi Paulista, Uduokhai ve Tayyip Talha Sanuç; onlara teşekkür ediyorum," dedi.

Emirhan, sezonun geri kalanında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu
2
Galatasaray Başkan Vekili Hatipoğlu'ndan Beşiktaş Maçı Sonrası Sert Açıklamalar
3
Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!
4
Romanya'da Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Sona Erdi
5
Geleneksel Sporlar Camiası İftarda Buluştu ve Umut Dağıttı
6
Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'
7
Anadolu Efes, Baskonia’yı Farkla Geçti: 92-76

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!