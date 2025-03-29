Emirhan Topçu: 'Beşiktaş Olduğumuzu Kanıtladık'

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon Boyunca Hedeflediklerimizi Yansıtamadık

Emirhan, sezon boyunca hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bugün Beşiktaş gibi mücadele ettik. Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz. Sezon başından bu yana istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamadık. İçeride iyi futbol oynamamıza rağmen istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bunun için üzgünüz ancak büyük maçlardan hepsini kazandık," şeklinde konuştu.

Adaptasyon Sorunu Yaşamadım

Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a transfer olduktan sonra herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizen Emirhan, "Geldiğim günden itibaren buradaymışım gibi hissettim. Stoperdeki pozisyon değişiklikleri benim için bir problem oluşturmadı. Takım arkadaşlarımın kalitesi sayesinde her pozisyonda sorun yaşamadım. Yükselen performansımın asıl sebebi Paulista, Uduokhai ve Tayyip Talha Sanuç; onlara teşekkür ediyorum," dedi.

Emirhan, sezonun geri kalanında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.