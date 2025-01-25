Emlak Konut'tan Fenerbahçe Opet'e Şok Yenilgi: 73-70

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Karşılaşma

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, Emlak Konut, ev sahibi olarak Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi. Bu kritik müsabakada Emlak Konut, rakibini 73-70'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Maç boyunca büyük bir mücadele sergileyen Emlak Konut, özellikle son periyotta gösterdiği performansla galibiyete uzandı. Fenerbahçe Opet ise karşılaşmada birçok fırsat yakalasa da, rakibinin etkili oyununu kırmakta zorlandı.

Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, ligde önemli bir galibiyet alarak puan sıralamasında kendine daha iyi bir yer edinme şansını arttırdı.